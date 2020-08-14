В Днепре разоблачена преступная группа, которая выводила "в тень" сотни миллионов гривен государственных предприятий

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу СБУ.

Так, Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти в полмиллиарда гривен ежемесячно.

Известно, что организаторы "конверта" проводили финансовые махинации на территории сразу нескольких регионов: в Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областях.

"Клиентами" группировки были представители государственных предприятий. Дельцы переводили средства в наличные для уменьшения до минимума налоговых платежей и для вывода денег в "тень". Также фигуранты дела оказывали "услуги" по легализации прибылей, полученных преступным путем. Для этого привлекались подконтрольные коммерческие структуры, в том числе за рубежом.

За каждую такую нелегальную финансовую операцию организаторы схемы получали определенный процент.

В ходе обысков правоохранители обнаружили сотни печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флешки и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Также во время обысков было обнаружено более миллиона грн наличными.

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