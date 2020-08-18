Автомобили днепрян продолжают "атаковать" камнями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Приднепровский край" в соцсети.

Так, на жилом массиве "Приднепровск" неизвестный по ночам продолжает разбивать лобовые стекла автомобилей камнями.

Пользователи соцсети сообщили, что на выходных случился очередной эпизод хулиганских действий неизвестного мужчины. Этот инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на подъезде одного из многоэтажных домов в Приднепровске в Днепре.

На видео можно заметить, как мужчина подходит сначала к одной машине и швыряет в лобовое стекло камни. Когда на первой машине сработала сигнализация, он побежал к другому авто, в которое также бросил камни, после чего скрылся с места.

Ранее также сообщалось, что жители Днепра сообщают о новой схеме вымогательства денег. На двери их машин вешают замки и оставляют записку с номером телефона. Владельцев авто заставляют заплатить деньги за получение информации о том, где можно найти ключ от замка и разблокировать двери своего авто. Цена вопроса - 700 грн.

Напомним, в Днепре неизвестные разбивают машины посреди ночи, кадры: "какие-то нелюди...".

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