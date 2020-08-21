Отмечается, что около трех часов ночи патрульный экипаж заметил на улице Карагандинской неизвестного, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Его остановили и решили проверить. Никаких документов мужчина при себе не имел, однако полицейские заметили, что остановленный ими гражданин внешне похож по ориентировке на того, кто в последнее время разбивал лобовое стекло на разных машинах, припаркованных на дворе в одном из районов города - в Приднепровске.