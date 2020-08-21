В Днепре задержали мужчину, который предположительно разбивал лобовые стекла машин в одном из районов города
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, по данным правоохранителей, патрульные обнаружили мужчину, который вероятно причастен к повреждению автомобилей.
Отмечается, что около трех часов ночи патрульный экипаж заметил на улице Карагандинской неизвестного, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Его остановили и решили проверить. Никаких документов мужчина при себе не имел, однако полицейские заметили, что остановленный ими гражданин внешне похож по ориентировке на того, кто в последнее время разбивал лобовое стекло на разных машинах, припаркованных на дворе в одном из районов города - в Приднепровске.
"Для установления личности и выяснения его причастности к повреждению имущества патрульные доставили мужчину в Самарский участок полиции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на жилом массиве "Приднепровск" неизвестный по ночам регулярно разбивает лобовое стекло автомобилей камнями.
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