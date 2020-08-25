В Днепре ребенок, которого закрыли на балконе, устроил пожар

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре на улице Еловая, 7А горела квартира на втором этаже, а внутри были люди.

Пожарные, прибыв на вызов, узнали, что сообщила о возгорании соседка.

Установлено, что мама 4-летнего мальчика вместе со своим сожителем и двумя гостями (мужчиной и женщиной) выпивали. Они закрыли ребенка на балконе, чтобы тот им "не мешал". На балконе маленький мальчик начал играть со спичками и случайно поджег полиэтиленовый пакет. После этого огонь перекинулся на потолок. Пожарные прибыли на вызов и быстро локализовали огонь.

Известно, что мама мальчика и все, кто был в квартире в момент пожара, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также на место происшествия приехали врачи, которые госпитализировали мальчика с матерью детское отделение горбольницы №9. Также о данном происшествии сообщили в отдел ювенальной превенции.

Ранее сообщалось, что в Днепре из двух торговых центров эвакуировали людей из-за сообщения о пожаре. В частности, из-за пожара людей просили покинуть территорию двух ТЦ: "Терра" и "Мост-Сити".

Напомним, в Днепре произошла трагедия с украинской военной: сослуживцы рассказали подробности.

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