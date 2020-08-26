Власть Днепра объяснила, почему город постоянно заливает водой после дождей, и что происходит с ливневками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко в соцсети.

Так, по его словам, большая часть ливневых канализаций, которые расположены в центральной части Днепра, были построены еще более 170 лет назад. Несмотря на свой возраст, после тотальной прочистки, по его словам, они неплохо выполняют свои функции. Однако все они находятся под жилыми домами, заводами, автовокзалом и котельными, в связи с чем отремонтировать их не получится, так как это может привести к тому, что указанные сооружения пойдут под снос.

Лысенко также напомнил о временах СССР, где строились огромные микрорайоны на подобие Левобережного или Покровского. Когда возводились дома, рабочие забыли о том, что необходимо провести туда ливневые коллекторы, как и в большинстве других частей города.

Во власти Днепра заверили, что постепенно эта проблема решается, и ливневки меняются. Также Лысенко пообещал, что в текущем году жители Левобережного получат новые ливневые канализации.

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