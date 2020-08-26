В Днепре произошло ДТП, в результате которого один человек погиб на месте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Сообщается, что в Днепре 69-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее на большой скорости сбил автомобиль BMW. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Известно, что авария произошла на Донецком шоссе. Автомобиль BMW с иностранными номерными знаками сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Спасти пенсионерку не удалось - от полученных травм она скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в В Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погиб маленький ребенок. Так, в городе Каменское Днепропетровской области 18 августа произошло смертельное ДТП. По данным местных СМИ, автомобиль Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Свободы в районе дома №79. 26-летний водитель иномарки, который оказался жителем Днепра, превысил скорость, в результате чего сбил трех местных жителей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии пострадали две женщины в возрасте 31 и 50-лет, а 4-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте.

Напомним, скорая сбила пешехода в Днепре: подробности и кадры с места.