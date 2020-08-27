В Днепре устанавливают колесоотбойный брус, который поможет повысить уровень безопасности на дорогах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение заместителя городского головы Михаила Лысенко в соцсети.
Так, Лысенко рассказал, что установка колесоотбойного бруса - одно из самых эффективных, инженерных и конструктивных решений в мире. Он защищает водителей во время езды от других водителей, которые могут выскочить на встречную полосу.
"В нашем городе людей, от которых защищает этот брус, в простонародье называют "оленями", - написал он.
Однако в Днепре устанавливают не волнистый брус, как в других украинских городах, а совсем другой конфигурации.
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Лысенко рассказал, что для Днепра приобрели брус, который семь лет подряд получает самые высокие оценки.
"Один из его главных факторов: если на него наедет транспортное средство, то всю энергию, как кинетическую, так и другую, он берет на себя. И это все для того, чтобы доставить минимальный вред людям, которые находятся в транспортном средстве. Мы его выбрали и устанавливаем", - написал Лысенко.
Колесоотбойный брус в 2020-2021 годах планируют установить на следующих дорогах:
- ул. Маршала Малиновского;
- проспект Слобожанский;
- ул. Космическая;
- ул. Криворожская;
- ул. Киевская;
- ул. Аэропортовская (от Тополя до аэропорта);
- Запорожское шоссе (от Макдональдс до пр. Б. Хмельницкого);
- Запорожское шоссе (от кольца до въезда в город);
- Набережная Заводская (от Кайдацкого моста до жилого массива "Парус");
- "Тещин язык" (на всем участке по спирали спуска и подъема);
- Полтавское шоссе (от Обуховки до въезда в город).
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