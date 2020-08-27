В Днепре устанавливают колесоотбойный брус, который поможет повысить уровень безопасности на дорогах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение заместителя городского головы Михаила Лысенко в соцсети.

Так, Лысенко рассказал, что установка колесоотбойного бруса - одно из самых эффективных, инженерных и конструктивных решений в мире. Он защищает водителей во время езды от других водителей, которые могут выскочить на встречную полосу.

"В нашем городе людей, от которых защищает этот брус, в простонародье называют "оленями", - написал он.

Однако в Днепре устанавливают не волнистый брус, как в других украинских городах, а совсем другой конфигурации.

Лысенко рассказал, что для Днепра приобрели брус, который семь лет подряд получает самые высокие оценки.

"Один из его главных факторов: если на него наедет транспортное средство, то всю энергию, как кинетическую, так и другую, он берет на себя. И это все для того, чтобы доставить минимальный вред людям, которые находятся в транспортном средстве. Мы его выбрали и устанавливаем", - написал Лысенко.

Колесоотбойный брус в 2020-2021 годах планируют установить на следующих дорогах:

ул. Маршала Малиновского;

проспект Слобожанский;

ул. Космическая;

ул. Криворожская;

ул. Киевская;

ул. Аэропортовская (от Тополя до аэропорта);

Запорожское шоссе (от Макдональдс до пр. Б. Хмельницкого);

Запорожское шоссе (от кольца до въезда в город);

Набережная Заводская (от Кайдацкого моста до жилого массива "Парус");

"Тещин язык" (на всем участке по спирали спуска и подъема);

Полтавское шоссе (от Обуховки до въезда в город).

Напомним, Днепр превращается в "Венецию" после дождя, в мэрии нелепо оправдываются: "С этим не справится ни один...".

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