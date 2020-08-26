Влада Дніпра пояснила, чому місто постійно заливає водою після дощів, та що відбувається з лівневками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис заступника мера Дніпра Михайла Лисенка в соцмережі.

Так, за його словами, велика частина зливових каналізацій, які розташовані в центральній частині Дніпра, були побудовані ще понад 170 років тому. Незважаючи на свій вік, після тотальної прочищення, за його словами, вони непогано виконують свої функції. Однак всі вони знаходяться під житловими будинками, заводами, автовокзалом і котельнями, у зв'язку з чим відремонтувати їх не вийде, тому що це може призвести до того, що зазначені споруди підуть під знесення.

Лисенко також нагадав про часи СРСР, де будувалися величезні мікрорайони на подобу Лівобережного або Покровського. Коли зводились будинки, робітники забули про те, що необхідно провести туди зливові колектори, як і в більшості інших частин міста.

У владі Дніпра запевнили, що поступово ця проблема вирішується, і ливневки змінюються. Також Лисенко пообіцяв, що в поточному році жителі Лівобережного отримають нові зливові каналізації.

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