В Днепре на дне водоема во вемя купания нашли заряженный гранатомет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепре мужчина, купаясь в водоеме во время отдыха, нашел гранатомет, который к тому же оказался заряженным.

По данным днепровских СМИ, мужчина отдыхал с сыном возле водоема. Купаясь, он нащупал в воде странный предмет. Достав его из воды, мужчина понял, что это гранатомет.

Он сразу же вызвал на место происшествия взрывотехников. По прибытию, спасателями было установлено, что гранатомет заряжен.

Боеприпас, по данным СМИ, не смогли обезвредить на месте, поэтому его отправили на дальнейшую экспертизу.

На видео, которое снимает ребенок, можно услышать, что во время купания отдыхающие нашли гранатомет.

"Папа нырнул - нашел гранатомет. Я думал, это раки будут, а нашел гранатомет и теперь не может с ним вылезти", - комментирует ребенок и смеется, а мужчина говорит, что нужно вызывать ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в городе Кривом Роге у 24-летней местной жительницы изъяли корпус "ВОГ-17", запал к гранате и паспорт с признаками подделки. По данным полиции, правоохранители получили сообщение о том, что на улице Пушкина находится подозрительная женщина. При проверке документов женщина показала работникам полиции паспорт, который имел признаки подделки. В дальнейшем полицейские установили настоящие паспортные данные нарушителя.

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