В Кривом Роге неизвестные намеренно портят одну из детских площадок

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, жительница Кривого Рога в соцсети заявила, что кто-то намеренно портит одну из детских площадок в Саксаганском районе города.

По ее словам, детей пытаются "выжить" с детской площадки, которая находится на улице Ярослава Мудрого в Саксаганском районе города. Она также рассказала обо всех странных инцидентах, которые здесь происходили.

В частности, 16 августа, по словам местной, утром, когда она вышла гулять с детьми, детская площадка оказался залитой жидкостью, которая по составу и запаху напоминала машинное масло. Через четыре дня на детской площадке появилось битое стекло. Впоследствии, 29 августа, как утверждает криворожанка, площадку залили соляркой.

Gepostet von Анастасия Витко am Sonntag, 30. August 2020

"Детскую площадку мы обновляли своими силами, за свои деньги, красили скаты, турники, завозили песок, шили чехол на песочницу, оставляли детские игрушки. И это все уже испорчено. Мы лишены мест прогулки с детьми", - возмутилась женщина.

Она также сообщила, что после каждого подобного инцидента вызвала полицию и писала заявления в исполком, после чего на детскую площадку приходил участковый.

Пользователи соцсети предполагают, что, вероятно, кому-то мешает детская шумиха, поэтому люди прибегают к таким методам.

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