На Днепропетровщине во двор частного дома забросили гранату

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, в Днепропетровской области в городе Никополе произошло ЧП: во двор частного дома неизвестный бросил боевую гранату РГД-5, в результате чего прогремел взрыв.

По данным местных СМИ, ссылающихся на собственные источники, происшествие случилось ночью в Никополе на улице Северной.

Отмечается, что неизвестный бросил гранату во двор частного домовладения, которое принадлежит мужчине, который на данный момент отбывает в тюрьме наказание за совершение преступления.

Его сожительницы на момент взрыва в доме не было. Однако в самом доме на территории частного домовладения во время инцидента ночевали трое строителей. Около трех часов ночи мужчины услышали взрыв и выбежали во двор, но там никого не было.

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