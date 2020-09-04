На Днепропетровщине задержали группу преступников, которая занималась вымогательством

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, спецназовцы КОРД вместе с полицейскими задержали преступников во время получения первой части денег в сумме 700 тыс. гривен.

По данным полиции, в состав преступной группы входило трое мужчин, жители г. Днепра, Синельниково и Солонянского района. В течение месяца они постоянно звонили фермерам и угрожали им физической расправой.

Более того, чтобы доказать серьезность своих намерений, преступники подожгли территорию возле зернохранилища и обстреляли его. За беспрепятственное "разрешение" на фермерство и за то, чтобы оставить в покое семью и не вредить имущество, преступники требовали 4 млн гривен.

Правоохранители собрали доказательства вымогательства средств с потерпевших и задержали их при передаче первой части денег от фермеров в сумме 700 тыс. гривен.

Во время обысков дома и в автомобилях задержанных были изъяты денежные средства, оружие и боеприпасы.

Преступникам грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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