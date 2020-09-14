На Днепропетровщине большинство рек оказались в катастрофическом состоянии, и на это есть ряд определенных причин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на 34-й канал.

В частности, на грани исчезновения оказались такие реки как Самара, Орель и Чаплинка.

По словам синоптиков, малоснежные зимы, весна без оттепели и слишком жаркое лето - это основные факторы, которые буквально высушили малые водоемы Днепропетровщины.

Однако есть и другие причины исчезновения рек. В частности, довольно часто фермеры перегораживают реку дамбами. Во время весенних паводков вода течет через плотину в русло. А вот летом течение на дамбе пересыхает полностью.

"Идет накопление ила в данной местности, и скорость реки теряется, а вместе со скоростью теряется вся жизненная функция реки. Поэтому любая преграда, даже насыпь, - негативно сказывается на жизни реки", - рассказал заведующий отделом Института проблем природопользования и экологии НАН Украины Василий Андреев.

Он отметил, что большинство таких дамб строят незаконно. Один из примеров-гора щебня в русле Самары недалеко от села Богуслав. Реку здесь до середины засыпали камнями.

Также местные сообщают, что реку Чаплинка буквально зацементировали, чтобы сделать полноводный пруд. Таких дамб на Чаплинке - целых 60.

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