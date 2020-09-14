На Дніпропетровщині більшість річок опинились у катастрофічному стані, і на це є низка певних причин

Про це повідомляє Politeka з посиланням на 34-й канал.

Зокрема, на межі зникнення опинились такі річки як Самара, Оріль та Чаплинка.

За словами синоптиків, малосніжні зими, весна без відлиги і занадто спекотне літо - це основні чинники, які буквально висушили малі водойми Дніпропетровщини.

Однак є і інші причини зникнення річок. Зокрема, досить часто фермери перегороджують річку дамбами. Під час весняних паводків вода тече через греблю в русло. А ось влітку течія на дамбі пересихає повністю.

"Йде накопичення мулу в даній місцевості, і швидкість річки втрачається, а разом зі швидкістю втрачається вся життєва функція річки. Тому будь-яка гребля, навіть насип, - негативно позначається на житті річки", - розповів завідувач відділом Інституту проблем природокористування та екології НАН України Василь Андрєєв.

Він зазначив, що більшість таких дамб будують незаконно. Один із прикладів - гора щебеню в руслі Самари недалеко від села Богуслав. Річку тут до середини засипали камінням.

Також місцеві озповідають, що річку Чаплінка буквально зацементували, щоб зробити повноводний ставок. Таких дамб на Чаплинці - цілих 60.

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