В Кривом Роге Днепропетровской области у нетрезвых родителей забрали ребенка
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, полицейские изъяли 2-летнего мальчика из неблагополучной семьи и доставили в больницу для медицинского обследования.
Сотрудники Криворожского отдела полиции совместно со службой по делам детей и школьным офицером полиции посетили неблагополучную семью. Во время визита правоохранителей родители малолетнего ребенка находились в состоянии алкогольного опьянения. Сам ребенок при этом был неухожен и голоден.
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В полиции отмечают, что родители-алкголики и ранее привлекались к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Тогда сотрудники ювенальной полиции общались с ними по поводу ненадлежащего исполнения обязанностей по отношению к маленькому сыну, но, как можно заметить, многочисленные разговоры не дали никакого результата. Теперь специалисты службы по делам детей готовятся документы для подачи в суд для лишения родителей-алкоголиков родительских прав.
Напомним, под Днепром в помощь больному ребенку "пожертвовали" фальшивые деньги: "нет слов, так шутить...".
Ранее Politeka сообщала, что под Днепром пропал без вести школьник, фото: "сказал, что не придет на занятия, и пропал".
Также Politeka писала о том, что в Днепре оборвалась жизнь 2-летнего мальчика, которого покусали собаки.