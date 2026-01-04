У Кривому Розі за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Динаміку ситуації демонструє сайт Мінфін.

Найбільші зміни спостерігаються у категоріях бакалії, молочних виробів та овочів, що безпосередньо впливає на витрати домогосподарств.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» подорожчав до 43,70 грн за 250 грамів. У листопаді середня ціна становила 42,55. Найдешевше масло пропонують у Auchan — 42,40, а найдорожче — у Megamarket, 45,70. Незначне зростання на 0,17 пояснюють коливанням собівартості та сезонними чинниками.

Пшоно подорожчало до 32,87 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше середня цінник був 29,79. Найдоступніший варіант у Megamarket — 32,20, найдорожчий у Auchan — 33,90. За місяць ціни зросли на 2,47, що може вплинути на планування сімейного бюджету, особливо для тих, хто регулярно купує крупи.

Серед овочів найбільше піднялася вартість помідорів сливка. Середня вартість досягла 162,10 грн за кілограм, у листопаді — 133,91. У магазинах розкид цін коливається від 129,00 у Novus до 194,40 у Megamarket. Таке зростання пов’язане із сезонними факторами, логістикою та витратами на зберігання продукції.

Аналіз та прогнози

Економісти пояснюють подорожчання продуктів у Кривому Розі комбінацією факторів: сезонне зменшення врожаю, зростання витрат на логістику та інфляційний тиск на виробників. Очікується, що тенденція збережеться ще кілька тижнів, особливо щодо овочів та молочних товарів.

Рекомендації для споживачів

Мешканцям радять планувати закупівлі заздалегідь, порівнювати ціни у різних торгових мережах і звертати увагу на акційні пропозиції. Також варто купувати продукти довготривалого зберігання та сезонні овочі, щоб оптимізувати витрати та уникнути різких стрибків бюджету.

Подорожчання продуктів у Кривому Розі підкреслює необхідність ретельного контролю сімейного бюджету та свідомого підходу до щоденних покупок.

