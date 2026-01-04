В Кривом Роге за последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Динамику ситуации демонстрирует сайт Минфин .

Наибольшие изменения наблюдаются в категориях бакалеи, молочных изделий и овощей, что оказывает непосредственное влияние на расходы домохозяйств.

Маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» подорожал до 43,70 грн. за 250 граммов. В ноябре средняя цена составила 42,55. Самое дешевое масло предлагают у Auchan – 42,40, а самое дорогое – в Megamarket, 45,70. Незначительный рост на 0,17 объясняют колебанием себестоимости и сезонными факторами.

Пшено подорожало до 32,87 грн за килограмм, в то время как месяцем ранее средний ценник был 29,79. Самый доступный вариант у Megamarket – 32,20, самый дорогой у Auchan – 33,90. За месяц цены выросли на 2,47, что может повлиять на планирование семейного бюджета, особенно для регулярно покупающих крупы.

Среди овощей больше поднялась стоимость помидоров сливка. Средняя стоимость достигла 162,10 грн за килограмм, в ноябре – 133,91. В магазинах разброс цен колеблется от 129,00 у Novus до 194,40 у Megamarket. Такой рост связан с сезонными факторами, логистикой и затратами на хранение продукции.

Анализ и прогнозы

Экономисты объясняют удорожание продуктов в Кривом Роге комбинацией факторов: сезонное уменьшение урожая, рост затрат на логистику и инфляционное давление на производителей. Ожидается, что тенденция сохранится еще несколько недель, особенно в отношении овощей и молочных товаров.

Рекомендации для потребителей

Жителям советуют планировать закупки заранее, сравнивать цены в разных торговых сетях и обращать внимание на акционные предложения. Также стоит покупать продукты долгосрочного хранения и сезонные овощи, чтобы оптимизировать расходы и избежать резких скачков бюджета.

Удорожание продуктов в Кривом Роге подчеркивает необходимость тщательного контроля семейного бюджета и сознательного подхода к ежедневным покупкам.

