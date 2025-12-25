Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением ремонтных и профилактических работ на 26 декабря.

Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с 26 декабря с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Магдалиновского поселкового территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8:30 до 16:30 в пос. Магдалынивка по адресам:

Берегова, Будивельныкив, Вышнева, Захысныкив Украины, Исторычна, Кооператывна, Космонавтив, Ливобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакцийна, Робитныча, Сонячна, Спортывна, Степова, Центральна, переулки Дорожный, Каштановый, Кооператывный, Набережный.

Электроснабжение будет прекращаться с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов подряд) в селе Кыслычувата. В этот период будут оставаться без света улицы:

Верхня, Кыслычуватська, Комышуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чаривна, Шырока, пер. Вышневый.



Также обесточивание будут в пределах Новоолександровского сельского территориального общества. В связи с выполнением работ будет ограничение в следующих населенных пунктах:

С 08:00 до 18:00 с. Новоолександривка ул. 50 лет Перемогы, Балковая, Крайняя, Мичурина, Набережная, Новая, Осенняя, Покровская, Розовая, Сурская, Украинская, Центральная, Шевченко, Школьная, Яблоневая, переулки Кооперативный, Рубиновый, Школьный.

ул. 50 лет Перемогы, Балковая, Крайняя, Мичурина, Набережная, Новая, Осенняя, Покровская, Розовая, Сурская, Украинская, Центральная, Шевченко, Школьная, Яблоневая, переулки Кооперативный, Рубиновый, Школьный. С 09:00 до 17:00 с. Новоолександривка ул. Мичурина, Украинская, Центральная, Школьная, переулки Кооперативный, Школьный.

ул. Мичурина, Украинская, Центральная, Школьная, переулки Кооперативный, Школьный. С 09:00 до 15:00 с. Новоолександривка ул. Щаслива.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

