Графики отключения света в Днепропетровской области на 26 декабря вводятся в части населенных пунктов из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом информируют «ДТЭК Днепровские электросети».
Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с 26 декабря с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, АО «ДТЭК Днепровские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Магдалиновского поселкового территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии с 8:30 до 16:30 в пос. Магдалынивка по адресам:
- Берегова, Будивельныкив, Вышнева, Захысныкив Украины, Исторычна, Кооператывна, Космонавтив, Ливобережна, Медова, Набережна, Польова, Редакцийна, Робитныча, Сонячна, Спортывна, Степова, Центральна, переулки Дорожный, Каштановый, Кооператывный, Набережный.
Электроснабжение будет прекращаться с 08:00 до 18:00 (в течение 10 часов подряд) в селе Кыслычувата. В этот период будут оставаться без света улицы:
- Верхня, Кыслычуватська, Комышуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чаривна, Шырока, пер. Вышневый.
Также обесточивание будут в пределах Новоолександровского сельского территориального общества. В связи с выполнением работ будет ограничение в следующих населенных пунктах:
- С 08:00 до 18:00 с. Новоолександривка ул. 50 лет Перемогы, Балковая, Крайняя, Мичурина, Набережная, Новая, Осенняя, Покровская, Розовая, Сурская, Украинская, Центральная, Шевченко, Школьная, Яблоневая, переулки Кооперативный, Рубиновый, Школьный.
- С 09:00 до 17:00 с. Новоолександривка ул. Мичурина, Украинская, Центральная, Школьная, переулки Кооперативный, Школьный.
- С 09:00 до 15:00 с. Новоолександривка ул. Щаслива.
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.
