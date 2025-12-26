Дефицит продуктов в Днепропетровской области может наблюдаться на несколько ключевых товаров в первые месяцы 2026, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщил экономист Владимир Чиж и рассказал, на что будет наблюдаться нехватка товаров.

Цены на овощи из борщового набора не вырастут в ближайшее время, однако некоторые продукты подорожают с наступлением 2026 года из-за нехватки отечественных товаров.

"Ожидается постепенное удорожание овощей в пределах примерно 5-10% по сравнению с текущими ценами. Рост связан с несколькими факторами: сезонное сокращение предложения после зимних праздников, дополнительные расходы на хранение, логистику и энергоносители", - уточнил экономист Владимир Чиж.

Изменение стоимости будет связано с сезонным сокращением рыночного предложения после рождественско-новогодних праздников и дополнительными расходами поставщиков на энергоносители. Также не исключается вероятность дефицита в Днепропетровской области отдельных видов качественных овощей во второй половине зимы из-за ограниченных возможностей хранения.

Совокупное влияние этих факторов может привести к росту цен на овощи в конце зимы в начале весны 2026 года. По прогнозам стоимость будет составлять: картофель — до 25–30 грн/кг, капуста — до 25 грн/кг, морковь и свекла — до 20–22 грн/кг, лук — до 18 грн/кг.

В то же время в ближайшей перспективе резкого подорожания не ожидается. До конца января цены будут оставаться относительно низкими благодаря достаточным объемам производимой продукции. Аграрии будут реализовывать имеющийся урожай, чтобы минимизировать потери при хранении, что будет выгодно потребителям.

Источник: agronews.ua.

