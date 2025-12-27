Работа для пенсионеров в Днепре включает в себя несколько направлений, сообщает Politeka.
Мы собрали самые горячие предложения пенсионеров в Днепре на платформе work.ua.
Например, кафе «Крымский Кувшин» ищет помощников повара. Зарплата колеблется от 1200 до 1300 грн в смену, а младший персонал получает от 900.
Вакансия предусматривает график 3/3, 4/2 или 5/2 с 8:45 до 21:00, официальное трудоустройство, выплаты дважды в месяц и даже бесплатное одноразовое питание во время смены.
Кроме того, сотрудники могут оказывать влияние на свой заработок. Чем больше изменений отработано, тем выше заработная плата.
Еще одна возможность – позиция грузчика-комплектовщика от компании «Генезис-Украина Инжиниринг». Основные обязанности включают комплектование заказов по накладным и погрузочно-разгрузочным работам.
На этой работе для пенсионеров в Днепре предлагают заработную плату 24 000–26 000, дневные или ночные смены, своевременную оплату труда, а также возможность проживания на территории.
Кроме того, для тех, кто имеет соответствующую квалификацию, есть должность тракториста-машиниста от Украинского Аграрного Холдинга. Основные требования – удостоверение тракториста-машиниста и знание процессов обработки почвы.
Компания приглашает кандидатов из разных регионов Украины, предоставляет бесплатное проживание в общежитии, корпоративную столовую по льготным ценам, конкурентную заработную плату и официальное трудоустройство.
Так что вариантов достаточно. Следует пробовать себя в разных направлениях, даже если это что-то совершенно новое.
