Работа для пенсионеров в Днепре становится доступнее благодаря готовности работодателей открывать двери для людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Днепре включает в себя несколько направлений, сообщает Politeka.

Мы собрали самые горячие предложения пенсионеров в Днепре на платформе work.ua.

Например, кафе «Крымский Кувшин» ищет помощников повара. Зарплата колеблется от 1200 до 1300 грн в смену, а младший персонал получает от 900.

Вакансия предусматривает график 3/3, 4/2 или 5/2 с 8:45 до 21:00, официальное трудоустройство, выплаты дважды в месяц и даже бесплатное одноразовое питание во время смены.

Кроме того, сотрудники могут оказывать влияние на свой заработок. Чем больше изменений отработано, тем выше заработная плата.

Еще одна возможность – позиция грузчика-комплектовщика от компании «Генезис-Украина Инжиниринг». Основные обязанности включают комплектование заказов по накладным и погрузочно-разгрузочным работам.

На этой работе для пенсионеров в Днепре предлагают заработную плату 24 000–26 000, дневные или ночные смены, своевременную оплату труда, а также возможность проживания на территории.

Кроме того, для тех, кто имеет соответствующую квалификацию, есть должность тракториста-машиниста от Украинского Аграрного Холдинга. Основные требования – удостоверение тракториста-машиниста и знание процессов обработки почвы.

Компания приглашает кандидатов из разных регионов Украины, предоставляет бесплатное проживание в общежитии, корпоративную столовую по льготным ценам, конкурентную заработную плату и официальное трудоустройство.

Так что вариантов достаточно. Следует пробовать себя в разных направлениях, даже если это что-то совершенно новое.

