Новая система оплаты проезда в Днепре позволяет пассажирам рассчитываться в транспорте через мобильное приложение, но некоторые пользователи сталкиваются с трудом, сообщает Politeka.
Как информируют на Инстаграм-странице єДніпро, новая система оплаты проезда в Днепре работает через обновленный механизм авторизации в приложении.
В большинстве случаев проблемы с расчетом возникают из-за того, что пользователи не обновили приложение к последней версии или не прошли повторную авторизацию по телефону.
После выполнения этих шагов система обычно работает без сбоев, позволяя рассчитываться удобным и быстрым способом.
Пассажиры могут покупать билеты через новую систему оплаты проезда в Днепре через QR-код на главной странице приложения.
Для этого нужно открыть єДніпро, нажать QR-scanner, отсканировать код в транспорте и подтвердить списание средств через Apple Pay или Google Pay.
Такой метод позволяет избежать ожиданий в очередях и делает передвижение по общественному транспорту более комфортным.
Кроме того, новшества предполагают возможность приобретения проездного абонемента через сервис «Транспорт» в приложении. Пользователь выбирает QR-scanner, сканирует QR-код или выбирает опцию Мой проездной, после чего подтверждает все через Apple Pay или Google Pay.
Такая система удобна для тех, кто каждый день пользуется городским транспортом и хочет планировать расходы заранее.
Эксперты отмечают, что благодаря нововведениям значительно упрощается контроль за тем, все купили билет и уменьшается использование наличных денег.
