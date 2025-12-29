Новая система оплаты проезда в Днепре добавила больше удобства в ежедневные поездки местных жителей и рассказываем детали.

Новая система оплаты проезда в Днепре позволяет пассажирам рассчитываться в транспорте через мобильное приложение, но некоторые пользователи сталкиваются с трудом, сообщает Politeka.

Как информируют на Инстаграм-странице єДніпро, новая система оплаты проезда в Днепре работает через обновленный механизм авторизации в приложении.

В большинстве случаев проблемы с расчетом возникают из-за того, что пользователи не обновили приложение к последней версии или не прошли повторную авторизацию по телефону.

После выполнения этих шагов система обычно работает без сбоев, позволяя рассчитываться удобным и быстрым способом.

Пассажиры могут покупать билеты через новую систему оплаты проезда в Днепре через QR-код на главной странице приложения.

Для этого нужно открыть єДніпро, нажать QR-scanner, отсканировать код в транспорте и подтвердить списание средств через Apple Pay или Google Pay.

Такой метод позволяет избежать ожиданий в очередях и делает передвижение по общественному транспорту более комфортным.

Кроме того, новшества предполагают возможность приобретения проездного абонемента через сервис «Транспорт» в приложении. Пользователь выбирает QR-scanner, сканирует QR-код или выбирает опцию Мой проездной, после чего подтверждает все через Apple Pay или Google Pay.

Такая система удобна для тех, кто каждый день пользуется городским транспортом и хочет планировать расходы заранее.

Эксперты отмечают, что благодаря нововведениям значительно упрощается контроль за тем, все купили билет и уменьшается использование наличных денег.

