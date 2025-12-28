Прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Днепре рассказывает, какими будут дни новой недели.

Синоптики раскрыли прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Днепре и рассказали, что ждать погоды с началом нового воскресенья, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Днепре. Начнется все с прохладного времени и минусовых температур.

В понедельник 29 числа: весь день в городе будет облачным. Мелкий снег будет идти ночью и днем ​​и закончится только ближе к вечеру. Максимальная температура воздуха составит -2°C, а ночью она упадет до -4°C.

Во вторник, 30.12: температура воздуха опустится до -5°C ночью, днем ​​будет -2°C. Облачность продержится в городе весь день. Утром и до позднего вечера будет идти мелкий снег.

Среда, 31.12: облачность продержится весь день. Без осадков. Температурные колебания от -5 до -4°C.

Четверг, 1 января: будет держаться облачная погода. Без осадков. В течение дня температура будет держаться в пределах -6...-5°C. 1 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.

В пятницу, 02.01: с утра до самого вечера небосвод покроется облаками. Дождей или снега не ожидается. Температура воздуха будет держаться в пределах -8…-5°C.

Суббота, 03.01: в течение суток будет облачно, осадков не прогнозируют. Показатели термометра будут колебаться от -4 до -2°C.

В воскресенье 04.01: В течение всего дня небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий снег, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температурные показатели от -5 до -3°C.

Итак, прогноз погоды на неделю с 29 декабря по 4 января в Днепре обещает прохладную со снегом и морозами пору.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: что нужно сделать для получения помощи.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Днепре: где и за какие навыки платят до 26 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепре: базовые товары резко прибавили в цене.