Работа для пенсионеров в Днепре остается актуальной для многих горожан, ведь на рынке труда предложения с разными условиями, графиками и уровнем оплаты.

Работа для пенсионеров в Днепре охватывает несколько направлений, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов старшего возраста, сообщает Politeka.

В частности, на сайте work.ua обнародован ряд вакансий, которые не предусматривают сложных требований и в то же время предлагают стабильный доход. Одно из таких предложений касается должности помощника воспитателя или няни.

Работодатель ищет ответственного человека с любовью к детям, который будет помогать поддерживать санитарно гигиенический режим в группе, участвовать в подготовке к занятиям, а также помогать воспитателю во время прогулок, сна и других ежедневных активностей.

График предусматривает занятость с 8.00 до 16.30 с 30 мин. обеденного перерыва, а уровень оплаты составляет 7 000 – 7 200 в месяц.

Еще одна работа для пенсионеров в Днепре связана со складской логистикой. Компания "Генезис-Украина" Инжиниринг ищет грузчиков комплектующих для труда на складе готовой продукции.

Обязанности включают комплектование заказов по накладным и выполнение погрузочно-разгрузочных работ. Работодатель предлагает дневные или ночные смены, своевременную оплату труда, а также возможность проживания на территории предприятия.

Заработная плата по этой вакансии колеблется в пределах 24 000 – 26 000. Локация: в нашем облцентре на улице Люблянская, 6 на Левом берегу.

Также открытой остается должность механика по обслуживанию оборудования. Кандидат должен иметь среднее или высшее специальное образование, знание технических особенностей оборудования и опыт не менее 2 лет. За работу для пенсионеров в Днепре работодатель готов платить от 24 000 – 28 000.

