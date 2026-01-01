Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі допомагає стабілізувати повсякденне життя, забезпечити мінімальні умови для побуту та відчути безпеку.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі стало доступним у межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть отримати квартиру або кімнату на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає власного житла.

Кожне приміщення облаштоване мінімум шістьма квадратними метрами на людину. Розподіл проводять за бальною системою, яка враховує соціальні обставини та потреби родини, забезпечуючи об’єктивність черговості.

Першочергово допомогу надають багатодітним, родинам із дітьми, вагітним, людям з обмеженою працездатністю, пенсіонерам та тим, чиї будинки стали непридатними через війну.

Програма гарантує базові умови для проживання: безпечні кімнати, можливість самостійного приготування їжі, підтримку у веденні побуту та адаптацію в новому середовищі.

Безкоштовне житло для ВПО в Кривому Розі допомагає стабілізувати повсякденне життя, забезпечити мінімальні умови для побуту та відчути безпеку. Щоб скористатися допомогою, громадяни стають на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської ради або районній адміністрації.

На кожну особу чи родину створюють індивідуальну справу з унікальним номером для контролю за розподілом приміщень і подальшого ведення обліку.

Крім того, в Кривому Розі також можна отримати гуманітарну допомогу.

За словами організаторів, пріоритет мають ті, хто раніше не користувався подібними послугами або звертався до серпня 2025 року. Такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти ресурси серед сімей із найбільш гострою потребою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит м’яса в Кривому Розі: що відомо про проблему.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: фахівці назвали причини різких змін на ринку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: українцям розкрили, на яку підтримку можна розраховувати.