Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге стало доступным в рамках государственной программы временного проживания, сообщает Politeka.

Переселенцы могут получить квартиру или комнату сроком до одного года с возможностью продления, если нет собственного жилья.

Каждое помещение обустроено минимум шестью квадратными метрами на человека. Распределение проводят по балльной системе, учитывающей социальные обстоятельства и потребности семьи, обеспечивая объективность очередности.

В первую очередь помощь оказывают многодетным, семьям с детьми, беременным, людям с ограниченной трудоспособностью, пенсионерам и тем, чьи дома стали непригодными из-за войны.

Программа гарантирует базовые условия проживания: безопасные комнаты, возможность самостоятельного приготовления пищи, поддержку в ведении быта и адаптацию в новой среде.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге помогает стабилизировать повседневную жизнь, обеспечить минимальные условия для быта и ощутить безопасность. Чтобы воспользоваться помощью граждане становятся на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе городского совета или районной администрации.

Каждое лицо или семья создают индивидуальное дело с уникальным номером для контроля за распределением помещений и последующего ведения учета.

Кроме того, в Кривом Роге можно получить гуманитарную помощь.

По словам организаторов, приоритетом обладают те, кто раньше не пользовался подобными услугами или обращался до августа 2025 года. Такой подход позволяет равномерно распределять ресурсы среди семей с наиболее острой потребностью.

