Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются доступными для всех, кто имеет реальную потребность.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре стали доступны на постоянной основе в рамках социальной инициативы, сообщает Politeka.

О запуске ежедневного формата помощи проинформировали организаторы проекта.

В городе заработала система поддержки для внутренне перемещенных лиц и людей постарше, которая предусматривает предоставление бесплатных горячих обедов без сложных бюрократических процедур. Получить блюдо могут граждане, оказавшиеся в сложных жизненных условиях.

Инициатива направлена ​​на покрытие базовых потребностей и уменьшение ежедневной финансовой нагрузки. Регулярное питание рассматривается как один из ключевых элементов социальной стабильности для уязвимых категорий.

Следует заметить, что прием посетителей осуществляет социальный ресторан «Перемога». Особое внимание уделяют пожилым жителям, а также переселенцам, которые потеряли жилье и адаптируются в новом городе.

Чтобы воспользоваться поддержкой, необходимо пройти краткую онлайн-регистрацию через Telegram-чатбот. После подтверждения данных человек может посещать заведение ежедневно без дополнительных заявлений.

Пространство работает с 11:00 до 16:00 по адресу: город Днепр, улица Владимира Вернадского, 1-3. Для приготовления используют свежие ингредиенты, соблюдая стандарты качества.

Финансирование обеспечивает благотворительные взносы и партнерская поддержка. Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются доступными для всех нуждающихся, а формат работы могут расширять в зависимости от ресурсов.

