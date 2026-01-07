Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге принимают по балльной системе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется государством через специальные фонды, созданные местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Программа рассчитана на переселенцев, нуждающихся в временном проживании, и предусматривает пребывание до одного года.

Если семья не найдет постоянное жилье в течение этого времени, срок может быть продлен. Минимальная норма площади для каждого участника составляет шесть квадратных метров.

Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Кривом Роге принимают по балльной системе. Учитываются условия проживания, численность семьи и уровень уязвимости.

Приоритет получают многодетные семьи, люди с детьми, беременные, пенсионеры и лица с ограниченной трудоспособностью, чьи дома были разрушены или оказались непригодными из-за боевых действий. Это позволяет эффективно распределять ресурсы и обеспечивать безопасные условия для тех, кто нуждается в помощи больше всего.

Для оформления жилья переселенцы должны встать на учет в центрах предоставления административных услуг, исполнительных органах городского или сельского совета или районных государственных администрациях.

На каждого члена домохозяйства заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, обеспечивающий идентификацию и контроль за предоставлением услуги.

Программа гарантирует доступ к помещениям и социальной поддержке для самых уязвимых групп населения, давая возможность почувствовать стабильность в сложный период.

Инициатива помогает переселенцам восстановить чувство безопасности и уверенность в будущем.

