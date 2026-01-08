Подать заявку на бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре могут не все украинцы.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре можно получить украинцам, отвечающим определенным критериям и выполнившие важные условия, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Вільні Люди - Вільна Країна".

Благотворительный фонд объявил об открытии формы до набора получателей помощи. Организация продолжает системную ежедневную деятельность, направленную на поддержку людей, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах. В фонде отмечают, что их приоритетом остается адресная и своевременная помощь тем, кто в ней действительно нуждается, именно поэтому команда постоянно работает над расширением программ поддержки и привлечением новых получателей.

В частности, организация уведомляет об открытии формы. Это решение направлено на то, чтобы охватить большее количество внутренне перемещенных лиц, проживающих в городе Днепр и нуждающихся в поддержке в условиях длительной войны и социально-экономических трудностей.

Подать заявку на гуманитарную помощь для ВПЛ в Днепре могут лица, имеющие справку внутри перемещенного лица, выданную с 2025 года, а также зарегистрированные и фактически проживающие в городе. Именно эти условия обязательны для участия в отборе.

В фонде особо подчеркивают, что заполнение заявки не является автоматической гарантией получения помощи. Это связано с ограниченными ресурсами и большим количеством обращений. В то же время, каждая представленная форма будет детально проработана командой фонда, а решение будет приниматься с учетом предоставленной информации, уровня потребности и имеющихся возможностей.

Форму для подачи заявки на получение помощи можно найти в Телеграмм-канале организации.

