Чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, нужно выполнить важное действие.

Бесплатное временное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области является одной из форм государственной поддержки, доступной гражданам, однако стоит знать все нюансы, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в объяснении прессслужбы "Дия".

ВПО и члены их семей имеют право на получение дома из специального жилищного фонда, формируемого органами местного самоуправления или другими уполномоченными структурами. В такой фонд могут входить общежития, коммунальные помещения, модульные городки или другие объекты, пригодные для временного проживания.

Дом предоставляется обычно по месту фактического пребывания переселенца и оформляется на определенный срок — обычно до одного года. В случае, если у человека или семейства нет возможности самостоятельно найти другое жилье, срок проживания может быть продлен в соответствии с действующими правилами и решениями местных властей.

Норматив минимальной жилой площади четко установлен законодательством: на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров жилого пространства. Решение о предоставлении жилья принимается на основании бальной системы, учитывающей уровень потребности, социальный статус, состав семьи и другие важные обстоятельства.

Первоочередное право имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, утратившие трудоспособность люди, а также пенсионеры, чье жилье было разрушено или стало непригодным из-за войны.

Чтобы получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области, нужно стать на учет людей, нуждающихся в временном проживании. Для этого необходимо обратиться к:

центра предоставления административных услуг;

исполнительный орган сельского или городского совета;

районной государственной администрации

После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

