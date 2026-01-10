Подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається систематично, і вже впливає на формування щоденного бюджету.

За даними моніторингу роздрібних мереж, ціни на базові товари першої необхідності демонструють різну динаміку, від невеликого зростання до суттєвого підвищення.

За даними моніторингу роздрібних мереж, ціни на базові товари першої необхідності демонструють різну динаміку, від невеликого зростання до суттєвого підвищення.

У молочному сегменті помітне підвищення зафіксоване на сметану «Президент» 15% (350 г). Середня вартість цього продукту становить 57,69 грн, що на 1,36 більше порівняно з груднем 2025 року. У різних мережах ціна коливається: Metro пропонує 56,68, Novus – 58,99, Auchan – 57,40. Такі коливання дають можливість споживачам обирати більш вигідні варіанти.

Серед овочів найбільший стрибок спостерігається на помідори сливка. Середня вартість кілограма сягає 153,50 грн, що на 26,60 грн перевищує показник минулого місяця. Ціни по магазинах варіюються від 99 гривень у Novus до 202,50 у Megamarket. Подібна різниця пов’язана з постачанням та логістичними витратами.

Бакалія також демонструє тенденцію до зростання. Кілограм гречки коштує в середньому 47,85 грн, що на 2,72 більше ніж у грудні. Auchan пропонує продукт за 39,90, Megamarket – 61,70, а Metro та Novus – близько 44,90. Це підтверджує, що подорожчання зачіпає навіть базові крупи.

Аналітики зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається систематично, і вже впливає на формування щоденного бюджету. Найбільше змін піддалися овочі, тоді як молочні та бакалійні товари зросли помірно. Різниця між мережами дозволяє економити, якщо планувати покупки та користуватися акційними пропозиціями.

