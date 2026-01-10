Подорожание продуктов в Днепре происходит систематически и уже влияет на формирование ежедневного бюджета.

Подорожание продуктов в Днепре продолжает оказывать влияние на ежедневный бюджет жителей города, сообщает Politeka.

По данным мониторинга розничных сетей, цены на базовые товары первой необходимости демонстрируют разную динамику, от небольшого роста до существенного повышения.

В молочном сегменте заметное повышение зафиксировано на сметане «Президент» 15% (350 г). Средняя стоимость этого продукта составляет 57,69 грн, что на 1,36 больше по сравнению с декабрем 2025 года. В разных сетях стоимость колеблется: Metro предлагает 56,68, Novus – 58,99, Auchan – 57,40. Такие колебания позволяют потребителям выбирать более выгодные варианты.

Среди овощей самый большой скачок наблюдается на помидоры сливка. Средняя стоимость килограмма составляет 153,50 грн, что на 26,60 грн превышает показатель в прошлом месяце. Цены по магазинам варьируются от 99 гривен у Novus до 202,50 в Megamarket. Подобная разница связана с снабжением и логистическими затратами.

Бакалея также демонстрирует тенденцию к росту. Килограмм гречихи стоит в среднем 47,85 грн, что на 2,72 больше чем в декабре. Auchan предлагает продукт за 39,90, Megamarket – 61,70, Metro и Novus – около 44,90. Это подтверждает, что подорожание затрагивает даже базовые крупы.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Днепре происходит систематически и уже влияет на формирование ежедневного бюджета. Больше перемен подверглись овощи, тогда как молочные и бакалейные товары выросли умеренно. Разница между сетями позволяет экономить, если планировать покупки и использовать акционные предложения.

