"ДТЭК Днепровские электросети" предупредила о графиках отключения света в Днепропетровской области на 10 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 10 января вводятся для отдельных потребителей из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют несколько общин региона со ссылкой на ДТЭК Днепровские электросети.

Планируемые отключения электроэнергии в Днепропетровской области на 10 января обусловлены проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием энергетического оборудования. Указанные меры преследуют цель повышения надежности электросетей и снижения риска аварийных ситуаций в дальнейшем.

С 9 до 15 часов будут проводиться профилактические работы в пределах Божедаровской территориальной общины. В этой связи света не будет в таких населенных пунктах:

с. Болтышка улицы:

Весела;

Зарична;

Молодижна;

Мостова;

Набережна;

Полевая;

Садова;

Центральна;

Шкильна;

пров. Садовый;

пров. Степовый;

пров. Шевченка.

с. Грузынивка улицы:

Казацька;

Ново-Киевская;

Хутирська.

С 8 до 16 часов не будет электричества в селе Межырич в домах, расположенных на следующих улицах:

Набережна 1; 10; 11; 11/А; 13; 14; 14/А; 14/Б; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 6; 7; 8.

пров. Козацькый 1; 4; 6.

С 12 до 18 часов будут проводиться профилактические работы в пределах Карповской сельской территориальной общины. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в селе Тыхый Став по адресам:

Молодижна (номери домов 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 42/А; 43; 44; 45; 47; 49; 6; 7; 8; 9).

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

