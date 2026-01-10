Експерти пояснюють, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області формується через сезонні фактори та обмежені можливості швидкого нарощування виробництва.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області впливає на вартість тепличних овочів і вже відчутний для покупців, повідомляє Politeka.net.

За даними аналітиків, найбільше зросли цінники на помідори. Основним чинником стало скорочення пропозиції після завершення сезону тепличного вирощування, тоді як попит з боку населення залишається стабільно високим.

Ситуацію додатково ускладнює обмежена кількість імпортної продукції. Закордонні томати надходять невеликими партіями, а їхня вартість за останній тиждень зросла приблизно на 20%, що відбивається на середніх показниках у торговельних мережах.

Подібна динаміка спостерігається й у сегменті тепличних огірків. Невеликі обсяги постачання у поєднанні з активними закупівлями з боку магазинів змушують продавців коригувати розцінки в бік збільшення.

Фахівці радять споживачам уважно стежити за оновленнями цін, порівнювати умови у різних мережах та планувати закупівлі заздалегідь, щоб мінімізувати витрати на базові овочі у період обмеженої пропозиції.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій. До складу входять базові харчі тривалого зберігання, зокрема борошно, різні крупи, макаронні вироби, соняшникова олія, м’ясні та бобові консерви, вівсяні пластівці, цукор і сіль.

