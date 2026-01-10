Эксперты объясняют, что дефицит продуктов в Днепропетровской области формируется из-за сезонных факторов и ограниченных возможностей быстрого наращивания производства.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области влияет на стоимость тепличных овощей и уже ощутим для покупателей, сообщает Politeka.net.

По данным аналитиков, больше всего выросли ценники на помидоры. Основным фактором стало сокращение предложения после завершения сезона тепличного выращивания, в то время как спрос со стороны населения остается стабильно высоким.

Ситуацию дополнительно усложняет ограниченное количество импортной продукции. Зарубежные томаты поступают небольшими партиями, а их стоимость за последнюю неделю выросла примерно на 20%, что отражается на средних показателях торговых сетей.

Подобная динамика наблюдается и в сегменте тепличных огурцов. Небольшие объемы поставок в сочетании с активными закупками со стороны магазинов заставляют продавцов корректировать расценки в сторону увеличения.

Эксперты объясняют, что дефицит продуктов в Днепровской области формируется из-за сезонных факторов и ограниченных возможностей быстрого наращивания производства. В таких условиях разница между предложениями в отдельных торговых точках может достигать значительных процентов.

Специалисты рекомендуют потребителям внимательно следить за обновлениями цен, сравнивать условия в различных сетях и планировать закупки заранее, чтобы минимизировать затраты на базовые овощи в период ограниченного предложения.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий. В состав входят базовые продукты длительного хранения, в том числе мука, разные крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, мясные и бобовые консервы, овсяные хлопья, сахар и соль.

Источник: AgroReview.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: популярных товаров не хватает, в чем проблема.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены в январе.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: какие цены теперь актуальны.