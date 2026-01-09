Ограничения движения транспорта в Днепре внесли определенные неудобства в передвижение местных жителей по городу, поэтому рассказываем детали.

Ограничение движения транспорта в Днепре ввели из-за пропастей на строительной площадке станции метро, ​​что затруднило проезд для автомобилей, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Патрульной полиции, ограничение движения транспорта в Днепре введено на участке проспекта Яворницкого вблизи перекрестка с улицей Павла Скоропадского.

На указанном участке дороги образовалось проседание грунта на строительной площадке, что вынудило перекрыть проезд в направлении железнодорожного вокзала.

По данным патрульной полиции, работы по ликвидации опасности планируется завершить до 25 января, однако все будет зависеть от темпов восстановления дорожного покрытия и безопасности на месте.

Из-за перекрытия дороги изменились маршруты нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов. Так, автобусы №87Б, №101А, №146Б и №157А в направлении вокзала объезжают проблемный участок через улицы Лазаря Глобы, Старокозацкую и Степана Бандеры.

Кроме этого, троллейбус "Б" курсирует по схеме: проспект Дмитрия Яворницкого, улица Лазаря Глобы, проспект Леси Украинки, улица 128-й Бригады Теробороны и дальше по маршруту, без заезда на Вокзальную площадь.

Это смещение маршрутов коснулось сотен пассажиров, особенно тех, кто ежедневно добирается до вокзала и центральных районов города.

Местная полиция напоминает, что ограничения движения в Днепре относятся не только к частным автомобилям, но и к общественному транспорту, и призывает водителей и пешеходов соблюдать знаки, а пассажиров – проверять актуальные схемы объезда перед поездкой.

В условиях перекрытия проспекта, водители могут ожидать пробок на близлежащих улицах, поэтому планирование маршрута заранее становится особенно важным.

