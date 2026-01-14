Новий графік руху транспорту в Кривому Розі дозволяє оптимізувати та підвищити ефективність обслуговування пасажирів на популярних лініях.

У Кривому Розі запровадили новий графік руху транспорту в тестовому режимі, повідомляє Politeka.

У місті відкрили тимчасову зупинку «вул. Січеславська», яка працюватиме протягом двох тижнів на тролейбусних маршрутах №3, №5, №14 та №23 у обох напрямках, повідомляють у міській раді Кривого Рогу.

Запуск зупинки покликаний вивчити пасажиропотік та покращити якість перевезень у районі. Для зручності містян посадка та висадка пасажирів відбуватиметься на колишньому розвороті тролейбусів, трохи віддаленому від зупинки «Піонер».

Транспортники зазначають, що новий графік руху транспорту в Кривому Розі дозволяє оптимізувати та підвищити ефективність обслуговування пасажирів на популярних лініях.

Міська влада закликає жителів користуватися зупинкою та надсилати свої зауваження або пропозиції щодо комфорту та безпеки пересування.

Протягом двох тижнів фахівці оцінюватимуть пасажиропотік, після чого буде ухвалено рішення про можливе постійне включення зупинки до маршрутної мережі.

Крім того, також повідомляли про обмеження руху транспорту у Дніпрі. Введено воно на ділянці проспекту Яворницького поблизу перехрестя з вулицею Павла Скоропадського.

На вказаній ділянці дороги утворилося просідання ґрунту на будівельному майданчику, що змусило перекрити проїзд у напрямку залізничного вокзалу.

За даними патрульної поліції, роботи з ліквідації небезпеки планують завершити до 25 січня, однак усе залежатиме від темпів відновлення дорожнього покриття та безпеки на місці.

Через перекриття змінилися напрямки кількох автобусних та тролейбусних маршрутів. Так, автобуси №87Б, №101А, №146Б та №157А у напрямку вокзалу об’їжджають проблемну ділянку через вулиці Лазаря Глоби, Старокозацьку та Степана Бандери.

