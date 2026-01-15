Законодавством встановлено низку обов'язкових умов, за яких грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Дніпропетровській області може бути нарахована.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Дніпропетровській області та інших регіонах України виплачується у більшому розмірі в 2026 році, пише Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Йдеться про додаткову форму державної підтримки для людей похилого віку, які залишилися без допомоги з боку працездатних родичів і не мають можливості самостійно повноцінно забезпечувати свої щоденні потреби.

Право на отримання щомісячної доплати мають виключно громадяни, яким призначено пенсію за віком. Водночас законодавством встановлено низку обов’язкових умов, за яких така надбавка може бути нарахована. Зокрема:

пенсіонер досяг 80-річного віку;

існує потреба у постійному або регулярному сторонньому догляді, що підтверджується відповідним медичним висновком;

особа не отримує пенсію по інвалідності чи інші види державних виплат;

у пенсіонера відсутні працездатні родичі, які зобов’язані його утримувати, зокрема дорослі діти, онуки або правнуки.

Відповідно до вимог чинного законодавства, розмір грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Дніпропетровській області становить 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник дорівнював 2 361 гривні, що забезпечувало щомісячну надбавку у розмірі 944,4 гривні.

У зв'язку з новими показниками бюджету на 2026 рік прожитковий мінімум зріс до 2595 грн, а отже, і розмір доплати підвищився до 1038 грн. Таким чином, державна підтримка зросла на 93,6 грн проти минулого року.

Для того, щоб отримати щомісячну доплату, пенсіонер має виконати кілька послідовних кроків. Зокрема, лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) має встановити необхідність стороннього догляду.

Для цього треба звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я та отримати відповідний документ. Далі громадянин повинен передати до органів Пенсійного фонду заяву на призначення доплати та пакет документів:

український паспорт;

ідентифікаційний код;

медичний висновок про необхідність догляду;

документи з підтвердженням відсутності виплат з інвалідності.

