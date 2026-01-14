Рекомендуємо заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 15 січня.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 15 січня охоплять частину регіону через ремонті роботи у низці населених пунктів, пише Politeka.net.

Про це інформують кілька громад з посиланням на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

За інформацією громад, графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 15 січня торкнуться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

Будуть проводити профілактичні роботи у межах Кapпівської сільської територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії:

з 08:00-17:00 год. – с.Мирне;

з 08:00-18:00 год - с.Зелений Гай вул.Степова.

Також «ДТЕК Дніпровські електромережі» будуть проводити профілактичні роботи в межах Новоолександрівської територіальної громади. Через це електрики не буде з 8 до 18 години в таких населених пунктах:

с-ще Дослідне вулиця:

Авіаторів — № 5

с. Новоолександрівка вулиці:

Дніпровська — № 72;

Малинова — № 11-Б;

Шкільна — № 14.

З 8 до 17 години також відключення відбудуться 15 січня у місті Жовті Води на вулицях:

Авангардна: 74-90 (парні);

Європейська: 1, 1Г, 2-5;

Музейна: 15, 22А, 36-46 (парні);

Паркова: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (непарні);

Садова: 50-58 (парні), 61-71 (непарні);

Франка: 1-5, 5А;

Хмельницького: 23, 23Г, 25, 25А, 27, 29, 30, 30А, 30В, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44;

Шкільна: 40-46 (парні), 51;

Щаслива: 67-75 (непарні), 76-84 (парні);

площа Миру: 3, 5;

пров. Василя Стуса: 1-10;

пров. Квартальний: 1-4;

пров. О. Довженка: 1-5, 5Г;

пров. Північний: 1-3, 5, 7, 9;

пров. Сніжний: 1-10.

З 07:30 до 17:00 лишать без світла село Лозуватка за адресами:

вул. Лесі Українки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парні), 31, 32, 38-46 (парні), 47, 56.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

