Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 января охватят часть региона из-за ремонта работы в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.
Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».
По информации общин, графики отключения света в Днепропетровской области на 15 января коснутся ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.
Будут проводить профилактические работы в пределах Каповского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии:
- з 08:00-17:00 год. – с.Мырне;
- с 08:00-18:00 час - с.Зеленый Гай ул.Степова.
Также «ДТЭК Днепровские электросети» будут проводить профилактические работы в пределах Новоолександровской территориальной громады. Поэтому электричества не будет с 8 до 18 часов в таких населенных пунктах:
пос. Дослидне улица:
- Авиаторив - № 5
с. Новоолександривка улицы:
- Днипровська - № 72;
- Малынова — № 11-Б;
- Шкильна - №14.
С 8 до 17 часов также отключения состоятся 15 января в городе Жовти Воды на улицах:
- Авангардная: 74-90 (парни);
- Европейская: 1, 1Г, 2-5;
- Музейно: 15, 22А, 36-46 (парни);
- Парковая: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (нечетные);
- Садовая: 50-58 (парные), 61-71 (нечетные);
- Франко: 1-5, 5А;
- Хмельницкого: 23, 23Г, 25, 25А, 27, 29, 30, 30А, 30В, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40
- Школьно: 40-46 (парни), 51;
- Счастливая: 67-75 (нечетные), 76-84 (четные);
- площадь Мыру: 3, 5;
- пер. Васыля Стуса: 1-10;
- пер. Квартальный: 1-4;
- пер. О. Довженко: 1-5, 5Г;
- пер. Пивничный: 1-3, 5, 7, 9;
- пер. Снижный: 1-10.
С 07:30 до 17:00 оставят без света село Лозуватка по адресам:
- ул. Леси Украинки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парные), 31, 32, 38-46 (парные), 47, 56.
Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.
Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.