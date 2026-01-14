Рекомендуем заранее учесть график отключения света в Днепропетровской области на 15 января.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 15 января охватят часть региона из-за ремонта работы в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом информируют несколько общин со ссылкой на «ДТЭК Днепровские электросети».

По информации общин, графики отключения света в Днепропетровской области на 15 января коснутся ряда населенных пунктов области. Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено.

Будут проводить профилактические работы в пределах Каповского сельского территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии:

з 08:00-17:00 год. – с.Мырне;

с 08:00-18:00 час - с.Зеленый Гай ул.Степова.

Также «ДТЭК Днепровские электросети» будут проводить профилактические работы в пределах Новоолександровской территориальной громады. Поэтому электричества не будет с 8 до 18 часов в таких населенных пунктах:

пос. Дослидне улица:

Авиаторив - № 5

с. Новоолександривка улицы:

Днипровська - № 72;

Малынова — № 11-Б;

Шкильна - №14.

С 8 до 17 часов также отключения состоятся 15 января в городе Жовти Воды на улицах:

Авангардная: 74-90 (парни);

Европейская: 1, 1Г, 2-5;

Музейно: 15, 22А, 36-46 (парни);

Парковая: 9, 11, 13, 15-23, 25-33 (нечетные);

Садовая: 50-58 (парные), 61-71 (нечетные);

Франко: 1-5, 5А;

Хмельницкого: 23, 23Г, 25, 25А, 27, 29, 30, 30А, 30В, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40

Школьно: 40-46 (парни), 51;

Счастливая: 67-75 (нечетные), 76-84 (четные);

площадь Мыру: 3, 5;

пер. Васыля Стуса: 1-10;

пер. Квартальный: 1-4;

пер. О. Довженко: 1-5, 5Г;

пер. Пивничный: 1-3, 5, 7, 9;

пер. Снижный: 1-10.

С 07:30 до 17:00 оставят без света село Лозуватка по адресам:

ул. Леси Украинки: 1-3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22-30 (парные), 31, 32, 38-46 (парные), 47, 56.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

