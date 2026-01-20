Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре выдаются один раз в месяц.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются внутренне перемещенным лицам, проживающим во временных центрах и соответствующим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

По информации прессслужбы Департамента социальной политики, городские власти организовали выдачу наборов питания для граждан, проживающих в МТКП и шелтерах. Инициатива реализуется с целью поддержки социально уязвимых категорий переселенцев.

Продукты могут получить:

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

матери с детьми;

законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц;

дети от 3 до 18 лет.

Кроме того, наборы доступны ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и пользуются услугами Днепровского городского центра социальных служб. Лица, впервые обратившиеся за справкой ВПЛ и проживающие в МТКП, но не относящиеся к перечисленным категориям, могут получить продуктовый пакет единовременно.

Обязательное условие для всех категорий – регистрация в городе Днепре после 24 февраля 2022 по адресу временного проживания.

Каждый набор сформирован с учетом базовых потребностей и содержит продукты длительного хранения:

мясные и рыбные консервы;

печеночный паштет;

готовые блюда с тушеным мясом;

чай, кофе, сахар;

макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Чтобы получить помощь, переселенцы должны обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и предоставить пакет документов: паспорт или удостоверение, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка, а при необходимости документы об установлении инвалидности.

Специалисты отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре выдаются один раз в месяц, а своевременное обращение позволяет переселенцам получить полный комплект товаров без очередей и лишних бюрократических процедур.

