Дефицит продуктов в Днепропетровской области уже влияет на стоимость тепличных овощей, фиксируемых покупателями в супермаркетах, сообщает Politeka.net.

Наиболее заметное подорожание зафиксировано среди томатов. За короткое время цены в этом сегменте выросли быстрее, чем на другие позиции овощной группы.

Аналитики связывают ситуацию с завершением сезона тепличного производства. Количество предложений на рынке сократилось, в то же время спрос со стороны населения остается стабильным, что усиливает нагрузку на ценообразование.

Дополнительным фактором стали ограниченные поставки импорта. Зарубежные партии поступают небольшими объемами, а средняя цена таких томатов за неделю повысилась примерно на пятую часть, что уже отражено на ценниках торговых сетей.

Подобная динамика наблюдается и среди тепличных огурцов. Активные закупки со стороны ритейла вместе с низкими остатками заставляют продавцов пересматривать расценки в сторону роста.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области формируется из-за сезонных ограничений и отсутствия возможности быстро нарастить объемы производства. В таких условиях разница в стоимости между магазинами может существенно отличаться.

Специалисты советуют потребителям сравнивать предложения в разных торговых сетях и планировать закупки заранее, чтобы снизить затраты на базовые овощи в период ограниченной доступности.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей также есть возможность получить бесплатные продукты. Речь идет о раздаче продуктовых коробок, рассчитанных на 30 дней. Такой набор охватывает около 60% средней месячной нормы калорий.

