Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дає можливість знайти тимчасовий прихисток і відбути себе в безпеці.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дозволяє громадянам оселитися в комунальних закладах соціальної сфери, гуртожитках або у приміщенні, наданому власниками, повідомляє Politeka.

Кожен представник ВПО має право на перший прихисток або тимчасове безкоштовне житло у Дніпропетровській області незалежно від того, чи планує він залишатися на короткий чи довший термін.

Для пошуку даху над головю самостійно переселенцям радять звертатися до контакт-центрів у нашому регіоні. Консультанти нададуть інформацію про доступні варіанти поселення, допоможуть зв’язатися з перевіреними організаціями та розкажуть про правила поселення.

Крім державних контакт-центрів, ВПО можуть користуватися онлайн-платформами для пошуку безкоштовного житла у Дніпропетровській області.

Сайт «Допомагай» від волонтерської ІТ-спільноти дозволяє знайти тимчасові помешкання в безпечних містах України та за кордоном, скориставшись зручними фільтрами.

Кожне оголошення перевіряється вручну, щоб гарантувати безпеку та належну якість. За потреби можна зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 332-238 і отримати консультацію.

Ще один ресурс для пошуку – державний вебресурс «Прихисток». На ньому вказано кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях різних регіонів України.

Також можна скористатися телеграм-ботом «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації. Він допомагає знайти тимчасову домівку або потрібні речі у Центрах надання адміністративних послуг.

