Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области дает возможность найти временное убежище и отбыть себя в безопасности.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области позволяет гражданам поселиться в коммунальных учреждениях социальной сферы, общежитиях или в помещении, предоставленном владельцами, сообщает Politeka.

Каждый представитель ВПЛ имеет право на первое убежище или временное бесплатное жилье в Днепропетровской области независимо от того, планирует ли он оставаться на короткий или более длительный срок.

Для поиска крыши над головой самостоятельно переселенцам советуют обращаться в контакт-центры в нашем регионе. Консультанты предоставят информацию о доступных вариантах поселения, помогут связаться с проверенными организациями и расскажут о правилах поселения.

Помимо государственных контакт-центров, ВПЛ могут пользоваться онлайн-платформами для поиска бесплатного жилья в Днепропетровской области.

Сайт «Допомагай» от волонтерского ИТ-сообщества позволяет найти временные помещения в безопасных городах Украины и за рубежом, воспользовавшись удобными фильтрами.

Каждое объявление проверяется вручную, чтобы обеспечить безопасность и надлежащее качество. При необходимости можно позвонить по горячей линии 0 (800) 332-238 и получить консультацию.

Еще один ресурс для поиска – государственный веб-ресурс «Прихисток». На нем указано количество свободных мест в зарегистрированных помещениях разных регионов Украины.

Также можно воспользоваться телеграмм-ботом «Турботник» от Министерства цифровой трансформации. Он помогает найти временный дом или нужные вещи в центрах предоставления административных услуг.

