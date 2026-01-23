Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відзначилося на гаманцях місцевих мешканців так, що його неможливо було не помітити.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області помітне у багатьох категоріях, повідомляє Politeka.

Про подорожчання багатьох продуктів у Дніпропетровській області свідчать офіційні дані з сайту Мінфіну.

Наприклад, оселедець слабосолоний наразі коштує в середньому 218,75 грн за кілограм, хоча у грудні 2025 року середня ціна становила 213,97 грн. Таке підвищення відображає загальний тренд зростання цін на рибу та морепродукти у регіоні.

Що стосується скумбрії свіжомороженої, то середня ціна у січні 2026 року складає 267,97 грн за кілограм, що на 9,34 грн більше, ніж у грудні.

Тоді середня вартість становила 258,63. Аналізуючи різні магазини, помітно, що ціни коливаються від 249,90 грн до 295,00 грн, залежно від торгової мережі.

У сегменті консервів найбільші зміни стосуються кукурудзи «Верес». Середня ціна у січні становить 56,42 грн за банку 340 г, тоді як у грудні вона була 54,09 грн. В окремих мережах супермаркетів цінник коливається від 44,99 грн до 68,40 грн.

Основні причини подорожчання продуктів у Дніпропетровській області пов’язані з війною та логістикою. Зменшення виробництва через бойові дії впливає на пропозицію м’яса, риби та яєць.

А проблеми з перевезенням та ризики доставки - підвищують кінцеву ціну товарів. Додатково, перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати дорогі генератори.

Економічні чинники теж відіграють значну роль. Інфляція підвищує загальну вартість усіх товарів, а коливання курсу долара впливає на імпортні компоненти продукції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: в 2026 році українців чекають жорсткі умови отримання, деталі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: де будуть діяти нові розцінки.