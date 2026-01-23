Подорожание продуктов в Днепропетровской области отметилось на кошельках местных жителей так, что его невозможно было не заметить.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области заметно во многих категориях, сообщает Politeka.

О подорожании многих продуктов в Днепропетровской области свидетельствуют официальные данные сайта Минфина.

Например, селедка слабосоленая сейчас стоит в среднем 218,75 грн за килограмм, хотя в декабре 2025 года средняя цена составляла 213,97 грн. Такое повышение отражает общий тренд роста цен на рыбу и морепродукты в регионе.

Что касается свежемороженой скумбрии, то средняя цена в январе 2026 года составляет 267,97 грн за килограмм, что на 9,34 грн больше, чем в декабре.

Тогда средняя цена составила 258,63. Анализируя различные магазины, заметно, что цены колеблются от 249,90 до 295,00 грн, в зависимости от торговой сети.

В сегменте консервов наибольшие изменения касаются кукурузы Верес. Средняя цена в январе составляет 56,42 грн за банку 340 г, в то время как в декабре она была 54,09 грн. В отдельных сетях супермаркетов ценник колеблется от 44,99 до 68,40 грн.

Основные причины подорожания продуктов в Днепропетровской области связаны с войной и логистикой. Уменьшение производства из-за боевых действий влияет на предложение мяса, рыбы и яиц.

А проблемы с перевозкой и риски доставки – повышают конечную цену товаров. Дополнительно перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы.

Экономические факторы тоже играют значительную роль. Инфляция повышает общую стоимость всех товаров, а колебания курса доллара оказывают влияние на импортные компоненты продукции.

