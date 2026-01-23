Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області сприятиме профілактиці та своєчасному виявленню хвороб.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області почне діяти з нового року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

З 1 січня 2026 року мешканці Дніпропетровщини старші 40 років отримали можливість скористатися фінансовою підтримкою для проходження медичного скринінгу в рамках програми «Скринінг здоров’я 40+».

Юлія Свириденко уточнила, що ініціатива спрямована на раннє виявлення серцево-судинних проблем, цукрового діабету другого типу та психічних розладів, щоб своєчасно запобігти ускладненням.

Кожен учасник отримає персональне запрошення у додатку «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на Дія.Картку нараховують 2000 гривень. Використати їх можна тільки для обстеження. Для тих, хто не користується додатком, передбачена альтернатива через банки або ЦНАПи.

Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні заклади, що відповідають стандартам МОЗ і НСЗУ. Повний перелік установ оприлюднять найближчим часом.

Фахівці наголошують, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів у Дніпропетровській області сприятиме профілактиці та своєчасному виявленню хвороб, що підвищує якість життя старшого покоління та дозволяє швидко реагувати на ризики.

На програму в 2026 році з держбюджету передбачено 10 мільярдів гривень. МОЗ, НСЗУ, Мінцифра та партнери координують впровадження, щоб забезпечити безперебійний доступ до послуг для всіх громадян.

Громадянам радять відстежувати оновлення та своєчасно скористатися можливістю, щоб повністю використати фінансову підтримку.

