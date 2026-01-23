Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области будет способствовать профилактике и своевременному выявлению болезней.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области начнет действовать с нового года, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

С 1 января 2026 года жители Днепропетровщины старше 40 лет получили возможность воспользоваться финансовой поддержкой для прохождения медицинского скрининга в рамках программы «Скрининг здоровья 40+».

Юлия Свириденко уточнила, что инициатива направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых проблем, сахарного диабета второго типа и психических расстройств, чтобы своевременно предотвратить осложнения.

Каждый участник получит персональное приглашение в приложении "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения на Дія.Карту насчитывают 2000 гривен. Использовать их можно только для обследования. Для тех, кто не пользуется приложением, предусмотрена альтернатива через банки или ЦНАПы.

Обследования будут проводить государственные, коммунальные и частные учреждения, отвечающие стандартам Минздрава и НСЗУ. Полный список учреждений обнародуют в ближайшее время.

Специалисты отмечают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Днепропетровской области будет способствовать профилактике и своевременному выявлению болезней, что повышает качество жизни старшего поколения и позволяет быстро реагировать на риски.

На программу в 2026 году из госбюджета предусмотрено 10 миллиардов гривен. Минздрав, НСЗУ, Минцифр и партнеры координируют внедрение, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к услугам для всех граждан.

Гражданам советуют отслеживать обновление и своевременно воспользоваться возможностью полностью использовать финансовую поддержку.

Последние новости Украины:

