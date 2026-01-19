Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна на різних посадах.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі доступна у сфері освіти, логістики та господарського обслуговування, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua з’явилися актуальні пропозиції для людей старшого віку з різними професійними навичками. Частина вакансій передбачає гнучкий графік і помірне навантаження.

Зокрема, приватна школа «Абрикос» відкрила набір на посаду викладача математики. Спеціаліст працює з дітьми різних вікових груп та допомагає підтримувати інтерес до навчання.

Заклад пропонує оплату від 20 000 до 40 000 гривень, залежно від кількості занять і досвіду. Додатково передбачене харчування та участь у внутрішніх освітніх програмах.

Потреба у персоналі є й у складському секторі. Компанія «Генезіс-Україна Інжинірінг» запрошує вантажників-комплектувальників для роботи з готовою продукцією. Доступні денні або нічні зміни, забезпечується доставка до місця та, за потреби, проживання.

Ще один варіант — робота для пенсіонерів у Дніпрі на посаді завідувача господарства. Рівень оплати коливається від 9 000 до 10 000 гривень.

До обов’язків входить організація побутових процесів, контроль приміщень, робота з документацією та закупівля необхідних матеріалів. Графік стандартний, з офіційним оформленням.

Фахівці зазначають, що ринок зайнятості у місті пропонує як фізичні, так і адміністративні напрямки, що дозволяє підібрати варіант відповідно до стану здоров’я й попереднього досвіду.

Роботодавці зазначають, що відкриті до кандидатів пенсійного віку та готові розглядати різні формати співпраці.

