Робота для пенсіонерів у Дніпрі охоплює кілька напрямів, де роботодавці пропонують стабільний дохід і гнучкі умови для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua опубліковані вакансії, що не потребують складної підготовки, але дозволяють залишатися активними та фінансово незалежними.

Серед актуальних пропозицій — посада помічника вихователя або няні. Від кандидатів очікують відповідальність, уважність до дітей та допомогу у підтриманні санітарного режиму групи. Обов’язки включають участь у підготовці занять, контроль під час прогулянок і сну, а також підтримку вихователя у щоденних активностях. Зарплата — 7 000–7 200 грн на місяць, графік з 8:00 до 16:30 з півгодинною обідньою перервою.

Ще одна вакансія стосується складської логістики. Компанія «Генезіс-Україна Інжинірінг» шукає вантажників і комплектувальників для роботи на складі готової продукції. Обов’язки включають комплектування замовлень за накладними та виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Пропонуються денні та нічні зміни, своєчасна оплата, а за потреби — проживання на території підприємства. Зарплата варіюється від 24 000 до 26 000 грн. Локація — вулиця Люблянська, 6, Лівий берег Дніпра.

Також відкрита вакансія механіка з обслуговування обладнання. Кандидат повинен мати середню або вищу спеціальну освіту, знання технічних особливостей машин і досвід не менше двох років. За цю посаду пропонують 24 000–28 000 грн на місяць.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Дніпрі пропонує різноманітні можливості, що дозволяють підтримувати активність, отримувати стабільний дохід і залишатися корисними у суспільстві.

