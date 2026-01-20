В течение суток будут действовать графики отключения света в Днепропетровской области на 21 января из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин региона со ссылкой на ДТЭК.

21 января 2026 года в Днепропетровской области продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нагрузкой на энергосистему, которая остается высокой после масштабных атак на энергетическую инфраструктуру и общего дефицита мощности в сети.

С 8 до 17 часов будут выключать свет в городе Жовти Воды. Ограничения коснутся ряда улиц:

В. Белинського: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21;

Героев УПА: 100, 106-120 (парные), 121-135 (нечетные), 139, 141;

Ивана Выговського: 2;

пер. Коцюбынського 1-4, 7, 9, 10, 13-23 (нечетные), 27, 70-78 (четные).

пер. Марьянивскый: 17;

Першотравнева: 3-11 (нечетные), 19-25 (нечетные), 31-39 (нечетные), 43-51 (нечетные);

пер. Набережный: 1, 1А, 2-4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30.

Также с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, энергетики будут проводить профилактические работы с 9 до 15 часов в пределах Губинисской территориальной громады. Они коснутся таких населенных пунктов:

Евецко-Мыколаивка улицы:

Гагарина - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 33

Мыру — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Самарська - 1, 3, 5, 7, 9, 19

Центральна - 1, 1/А, 1Б, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 23, 24, 25, 26, 33, 3 34, 35, 36/А, 37, 37/Д, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 45/Б, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52/А, 54 65/А, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 89

Шевченка - 1/А, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18/А, 24, 26, 30, 34, 36

Шырока — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14/А, 15, 16, 17, 18/А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 37

Губыныха улицы:

Берегового - 34/С, 35/С, 36, 40, 42

Заводська - 33

Зоряна - 37

В этой же общине вводятся ограничения с 9 до 17 часов в населенном пункте Хащеве улица Молодижна - 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19.

Графики отключения света также будут действовать с 12:30 в поселке Божедаривка. Они выглядят следующим образом:

ул. Патриотычна – дом. 1–19, 2–28, 3, 30, 34

ул. Хмельныцького Богдана - дом. 1, 1/Б, 2, 2/А, 3, 5, 6, 12, 13

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «ДТЕК Дніпровські електромережі» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Днепре: где можно иметь зарплату 40 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Днепропетровской области: кому из пожилых украинцев заплатят больше в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: на какой должности можно иметь 28 тысяч зарплаты.